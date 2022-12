Innere Sicherheit : Thüringens Innenminister: AfD-Verbotsverfahren vorbereiten

Erfurt Die AfD strebe nicht nach demokratischen Mehrheiten, sondern möchte das System überwinden, sagt SPD-Politiker Georg Maier. Es sei jetzt an der Zeit, ein Verbotsverfahren gegen die Partei anzugehen.

Voraussetzung für ein Verbot sei demnach etwa, dass die Partei wesentliche Prinzipien des Grundgesetzes ablehne und die Möglichkeit habe, ihre Ziele umzusetzen. „Ich denke aber, dass wir bei der AfD an einige Punkte bereits einen Haken machen können“, sagte Maier. Die AfD sei klar verfassungsfeindlich, sie verheimliche kaum noch, dass sie versuche, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. „Sie strebt ja nicht nach demokratischen Mehrheiten im Parteienwettbewerb, sondern sie möchte dieses System überwinden“, sagte Maier. Auch ihre Bedeutung sei eindeutig gegeben.

Die Thüringer AfD wurde vom Landesverfassungsschutz als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft und beobachtet. Maier hatte bereits vor zwei Jahren gefordert, über ein mögliches Verbot der Partei zu sprechen. In jüngsten Umfragen ist die AfD in Thüringen stärkste Kraft. In einer Insa-Umfrage von November kam sie auf 25 Prozent Zuspruch.