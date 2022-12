Tierschutzbund ist alarmiert : Ohne Hilfe droht jedem vierten Tierheim das Aus

Berlin Die Tierheime in Deutschland sind voll – auch das ist ein Effekt der Corona-Pandemie. Durch die Energiekrise könnte sich dieser Zustand weiter verschärfen, warnt der Deutsche Tierschutzbund. Schon jetzt stoßen die Einrichtungen an ihre Belastungsgrenze.

Es gibt viele Gründe, warum ein Haustier ins Tierheim kommt: Der Welpe lag als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum, aber die Beschenkten haben sich keinen Hund gewünscht. Eine Katzenhaar-Allergie wird erst entdeckt, nachdem das Kätzchen bereits eingezogen ist. Oder die Besitzer können oder wollen sich schlicht nicht mehr um ihr Haustier kümmern. Tierheime nehmen diese Tiere auf, aber auch sie kommen an ihre Grenzen. Der Deutsche Tierschutzbund befürchtet, dass jedes vierte Tierheim schließen muss, wenn es keine Hilfe bekommt.

„Zuletzt hatte die Corona-Pandemie dazu geführt, dass während dieser Zeit unüberlegt angeschaffte Tiere in den Tierheimen gelandet sind. Diese ,Corona-Tiere‘ haben viele Tierheime bereits an den Rand ihrer Kapazitäten gebracht“, berichtet eine Sprecherin des Tierschutzbundes. Als Folge verhängten viele Tierheime Aufnahmestopps und führten Wartelisten für Menschen ein, die ihr Tier abgeben möchten. Der Tierschutzbund rechnet damit, dass sich diese Lage nun zunehmend verschärft. „Es ist davon auszugehen, dass mehr Menschen ihre Tiere abgeben müssen, wenn die Lebenshaltungskosten, die Energiekosten, die Kosten für Tierfutter und Tierarzt so immens ansteigen“, sagte die Sprecherin.