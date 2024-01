Antwort auf Kleine Anfrage der Union Regierung will Anzahl der Tiere bei Tierversuchen „schnellstmöglich“ reduzieren

Die Bundesregierung will die Anzahl der Tiere bei Tierversuchen in der wissenschaftlichen Forschung „schnellstmöglich“ reduzieren und Tierversuche durch andere Methoden ersetzen. „Ein wichtiges Vorhaben der Bundesregierung ist es, die Erforschung und Anwendung von Alternativmethoden zum Tierversuch zu fördern. Ziel ist, die Zahl der im Rahmen von Tierversuchen eingesetzten Tiere schnellstmöglich zu reduzieren“, heißt es in der Antwort des Ernährungs- und Landwirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion. So habe das Forschungsministerium seit 1980 insgesamt bereits 680 Vorhaben zur Erforschung dieser Alternativmethoden zum Tierversuch mit bisher 220 Millionen Euro gefördert.