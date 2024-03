Taurus-Lieferung Ton in Koalition verschärft sich vor Taurus-Abstimmung

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz betonte, dass es bei der Abstimmung am Donnerstag aus seiner Sicht nicht um ein einzelnes Waffensystem gehe. Vielmehr gehe es „um ganz grundsätzliche Fragen der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine“. Das Land sei in einer sehr schwierigen Lage, seine Verteidigung werde immer schwerer. „Wer diese Hilfe an die Ukraine verweigert, erhöht nicht etwa die Friedenschancen, sondern erhöht die Kriegsgefahr“, warnte Merz.