Gedenken an die britische Königin : Trauer um die Queen erfasst Berlin

Gedenken an die britische Königin

Berlin Nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. wird ihrer auch in Berlin gedacht. Die Spitzen der deutschen Politik heben besonders den Beitrag der Königin zur Aussöhnung Großbritanniens und Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg hervor – und schlagen eine Brücke ins Jetzt.

Die Trauer um die britische Königin Elizabeth II. hat das politische Berlin und mit dem Parlament auch das Zentrum der deutschen Demokratie erfasst. Am Tag nach ihrem Tod gedachten die Spitzen der deutschen Regierungspolitik des Staatsoberhaupts des Vereinigten Königreichs und des Staatenbundes Commonwealth. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) würdigte Elizabeth II. als herausragende Persönlichkeit und „Jahrhundertfigur“, die die Welt verloren habe. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas nannte die Queen „eine Ausnahmepersönlichkeit und ein Vorbild – weit über die Grenzen des Vereinigten Königreichs hinaus“. Der Bundestag gedachte Elizabeth II. mit einer Schweigeminute. Auf dem Reichstagsgebäude und vor dem Kanzleramt waren die Flaggen auf halbmast gehisst. Noch am Donnerstagabend hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Tod der britischen Monarchin kondoliert.

Die Queen war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie wurde im Jahr 1952 Königin, erst im Juni feierte sie ihr 70. Thronjubiläum. Während ihrer Regentschaft unternahm sie Hunderte Auslandsreisen. Ihr letzter Staatsbesuch führte sie 2015 nach Deutschland.

Der Tod der britischen Königin bewege und berühre alle, sagte der Bundeskanzler am Freitag in Berlin. „Die Queen verkörperte das Beste unseres gemeinsamen europäischen Erbes: Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“, so Scholz. „Ihr Pflichtbewusstsein war ebenso unerschütterlich wie legendär.“