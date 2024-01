Trauerfeier für Schäuble „Wolfgang, Du hast Großes geleistet“

Am Zweiten Weihnachtstag ist der dienstälteste Abgeordnete des Deutschen Bundestages gestorben. Nach einem Leben als Partei- und Fraktionschef, als Minister und Parlamentspräsident. als „Architekt der Deutschen Einheit“. Aber am Anfang der Trauerfeier in der Offenburger Stadtkirche lässt Heike Springhart, die Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, den Menschen hinter den Ämtern gedanklich lebendig werden. „Jeder und jede von uns hat eigene Erinnerungen an ihn.“ Angefangen von dem zielstrebigen Werben um seine Frau Ingeborg über die vielen Begegnungen im Schwarzwald bis zu den letzten Auftritten in der Region.