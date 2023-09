Treffen im Kanzleramt Wohnungsbaugipfel droht zum Flop zu werden

Geywitz kündigte am Sonntag neue Hilfen zum Bau oder Kauf der eigenen vier Wände an. So will die Bundesregierung als „konjunkturellen Impuls“ eine Milliarde Euro zusätzlich in Wohnheime für Studenten oder Auszubildende investieren. Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) stellte bessere Bedingungen für den Bau bezahlbarer Wohnungen in Aussicht. Dafür sollten Vorschriften vereinfacht und vereinheitlicht werden, „damit wir serielles Bauen hinbekommen und das Bauen noch billiger wird“.