Spitzengespräch in Berlin Kommunen fordern „frisches Geld“ für Kliniken

Um den Druck auf diese Länder zu erhöhen, wollte Lauterbach an diesem Montag die Kommunen ins Boot holen, da sie oftmals Träger der krisengebeutelten Kliniken sind. Doch die haben nach dem Treffen mit dem Gesundheitsminister erhebliche Zweifel an Lauterbachs geplanter Reform angemeldet – und Bedarf an mehr Geld. „Die Reformpläne, die kommen wahrscheinlich zu spät für die Häuser, die in Not sind“, sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Uwe Brandl, am Montag nach einem Spitzentreffen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin. „Wir glauben, dass es frisches Geld im System braucht.“