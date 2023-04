Treibhausgase in Deutschland Expertenrat warnt vor Lockerung des Klimagesetzes

Eine deutliche Überschreitung der Emissionsvorgaben gab es hingegen in zwei Sektoren: Gebäude und Verkehr – und zwar zum wiederholten Mal. Im Verkehrssektor stiegen die Emissionen bereits zum zweiten Mal in Folge an, nämlich um 1,7 Millionen Tonnen auf insgesamt rund 148 Millionen Tonnen. Damit wurde der Zielwert um 9,7 Millionen Tonnen überschritten. Und auch im Gebäudebereich wurde das Ziel um rund vier Millionen Tonnen verfehlt – zum dritten Mal in Folge. Dabei verzeichnete der Sektor sogar einen Rückgang um 6,3 Millionen Tonnen an Treibhausgasen. Der Grund: milde Temperaturen und Energieeinsparungen aufgrund des Krieges in der Ukraine. Andernfalls hätten die Experten mit einer noch größeren Verfehlung im Gebäudesektor gerechnet. Alle weiteren Bereiche konnten ihre Ziele einhalten, wenngleich die Emissionen im Energiesektor deutlich anstiegen. Die für diese Sektoren zuständigen Ministerien müssen nun innerhalb von drei Monaten ein sogenanntes Sofortprogramm für mehr Klimaschutz vorlegen. Die Ampel hat sich jedoch auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes verständigt.