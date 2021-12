Behinderte dürfen nicht diskriminiert werden : Regierung will nach Triage-Urteil zügig Gesetzentwurf vorlegen – Linke fordert 10.000 Euro Pflege-Prämie

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) begrüßte am Dienstag das Verfassungsurteil. Foto: AP/Michael Sohn

Berlin Behinderte Menschen müssen besser geschützt werden, wenn es in der Corona-Pandemie zu einer sogenannten Triage käme. Der Gesetzgeber müsse unverzüglich gesetzliche Regeln schaffen, um bei der Verteilung knapper Intensivbetten jede Benachteiligung von Behinderten wirksam zu verhindern, erklärte das Bundesverfassungsgericht am Dienstag. Die Regierung will nun zügig einen Gesetzentwurf vorlegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Marschall

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) begrüßte das Urteil ebenso Sozialverbände, Intensivmediziner, Patientenschützer sowie Politiker anderer Parteien. „Menschen mit Behinderung bedürfen mehr als alle anderen des Schutzes durch den Staat", twitterte Lauterbach und fügte hinzu: „Erst Recht im Falle einer Triage.“ Durch wirksame Schutzmaßnahmen und Impfungen müsse verhindert werden, dass es überhaupt zu einer Triage komme.

Die Karlsruher Richter gaben der Verfassungsbeschwerde mehrerer schwerbehinderter Menschen statt. Da Bundesregierung und Parlament bisher keine Vorkehrungen getroffen hätten, sei das im Grundgesetz ausdrücklich festgelegte Diskriminierungsverbot von Behinderten verletzt. (AZ: 1 BvR 1541/20). Der Erste Senat wies darauf hin, dass er allein über ein Diskriminierungsverbot von Behinderten zu entscheiden hatte, nicht über andere Gruppen.

Die Verfassungsbeschwerde war von neun Menschen im Alter zwischen 22 und 77 Jahren eingelegt worden. Sie alle haben schwere und schwerste Behinderungen. Acht der Beschwerdeführer waren erfolgreich. Die Eingabe des 77-Jährigen wurde allerdings als unzulässig verworfen, denn der Mann hatte nicht dargelegt, unter welchen Beeinträchtigungen er durch seine Herzkrankheit leidet.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) kündigte an, nun zügig einen Gesetzentwurf vorzulegen. „Das Ziel unserer Politik ist, Triage-Situationen zu vermeiden. Daher treiben wir insbesondere die Booster-Kampagne voran“, sagte er unserer Redaktion. „Falls es doch dazu kommen sollte, darf es nicht sein, dass Menschen mit Handicaps diskriminiert werden. Das hat das Verfassungsgericht klargestellt, was ich begrüße. Der Gesetzgeber sei zum Handeln aufgerufen. Die Bundesregierung wird daher zügig einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen.“

Auch der Sozialverband VdK begrüßte die Entscheidung. „Der Gesetzgeber hat es bislang versäumt zu handeln“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. „Es kann und darf nicht sein, dass Medizinerinnen und Mediziner in einer so wichtigen Frage alleingelassen werden, dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage.“ Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, vezeichnete das Urteil als überfällig. „Auf dieses Urteil haben wir 40 Jahre lang gewartet“, sagte er. „Entscheidungen über Leben und Tod in Knappheitssituationen dürfen nicht den Ärzten überlassen werden. Der Deutsche Bundestag darf sich da nicht weiter wegducken.“ Die Politik sei nicht außen vor, denn sie stelle die Finanzmittel für das Gesundheitssystem bereit.

Zwischen Regierung und Opposition begann nach dem Urteil das übliche Schwarze-Peter-Spiel. FDP-Vize Wolfgang Kubicki übte Kritik vor allem an der Union, die in der letzten Legislaturperiode untätig geblieben sei. „Dass die Union, die den Bundesgesundheitsminister in der vergangenen Legislaturperiode stellte, hier über anderthalb Jahre nicht tätig geworden ist, passt leider ins Bild einer lediglich auf Kurzfristigkeit ausgelegten Corona-Politik unter Kanzlerin Merkel“, sagte der Jurist und Bundestagsvizepräsident.

Der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Günter Krings (CDU), wiederum forderte die neue Regierung auf, rasch einen Gesetzentwurf vorzulegen. „Jetzt muss die Bundesregierung zügig einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem jede Benachteiligung wegen einer Behinderung bei der Verteilung pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten verhindert wird.", sagte Krings „Als CDU/CSU werden wir das Gesetzgebungsverfahren konstruktiv begleiten", kündigte er an. Er warnte allerdings vor zu weitgehenden Regelungen. „Als Gesetzgeber sind wir gut beraten, uns auf die Regelung eines transparenten und rechtssicheren Verfahrens zu konzentrieren und darüber hinaus nur äußere Grenzen für diskriminierungsfreie Entscheidungen zu setzen. Die konkrete Triage-Entscheidung selbst können wir als Gesetzgeber nicht vorwegnehmen“, sagte Krings. „Für uns als CDU/CSU ist klar, dass es eine Priorisierung zu Lasten von Grunderkrankungen oder Behinderungen unter keinen Umständen geben darf“, betonte der CDU-Politiker.

Grünen-Fraktionsvize Maria KLein-Schmeink verwies darauf, dass ihre Partei bereits vor einem Jahr angeregt habe, „dass sich der Bundestag in einer Anhörung mit dieser Frage auseinandersetzt“. Nun werde man mit SPD und FDP über einen Gesetzentwurf beraten.