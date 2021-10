Grünen-Politiker Trittin zu Sondierungen mit SPD und FDP : „Die Frage dauerhafter gemeinsamer EU-Anleihen kommt auf den Tisch“

Interview Berlin Der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin gehört dem erweiterten Sondierungsteam der Grünen an. Im Interview sagt er, was jetzt auf den Ampel-Verhandlungstisch muss: Mehr Klimaschutz für das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels, Steuersenkungen für Familien und dauerhafte gemeinsame EU-Anleihen. Wie reagiert die FDP darauf?

Die Ampel fängt an zu blinken, Markus Söder hat Jamaika faktisch für tot erklärt: Steht Olaf Scholz schon mit einem Fuß im Kanzleramt?

Trittin Wir sondieren jetzt, ob wir mit SPD und FDP in Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Regierung eintreten können, die Deutschland auf einen belastbaren Pfad zum 1,5-Grad-Klimaschutzziel bringen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Wir sprechen ergebnisoffen.

Ändert der angekündigte Rückzug von Armin Laschet etwas an den Chancen für Jamaika?

Trittin Wir haben die Entscheidung mit Blick auf den Zustand der Union und vor allem in der Sache getroffen. An beidem ändert sich ja nichts.

Wo muss in einem möglichen Koalitionsvertrag grüne Handschrift erkennbar sein?

Trittin Wenn man allein die Ziele des von der jetzigen großen Koalition beschlossenen Klimaschutzgesetzes ernstnimmt, dann würden wir diese Ziele mit einem Kohleausstieg erst 2038 nur mit massiven Einschränkungen bei Industrie und Bürgern erreichen. Das kann man nicht wollen. Es muss schneller gehen. Wie schnell, auch darüber werden wir mit SPD und FDP sprechen. Wir haben in früheren Koalitionsverhandlungen oft gehört, was nicht geht. Jetzt möchten wir hören, was geht.