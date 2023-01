In vielen Berufen mehr Arbeitslose als offene Stellen : Trotz des Fachkräftemangels suchen 4,35 Millionen Menschen einen Job

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will den Fachkräftemangel bekämpfen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Exklusiv Berlin Den rund 1,8 Millionen offenen Stellen am Arbeitsmarkt steht ein Potenzial von mehr als vier Millionen derzeit erwerbslosen Arbeitskräften gegenüber. Die Klage vieler Unternehmen über fehlende Fachkräfte scheint nach diesen frischen Zahlen des Bundesarbeitsministeriums nicht immer und überall gerechtfertigt zu sein.

Von Birgit Marschall

Die Bundesregierung widerspricht den führenden Wirtschaftsverbänden und geht derzeit nicht von einem umfassenden Fachkräftemangel in Deutschland aus. „Von einem umfassenden Fachkräftemangel bzw. von einem allgemeinen Arbeitskräftemangel kann in Deutschland nicht gesprochen werden. Im dritten Quartal 2022 waren nach Ergebnissen der Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rund 1,82 Millionen offene Stellen zu besetzen. Dem gegenüber waren im Dezember 2022 rund 2,45 Millionen Arbeitslose gemeldet. Unter Berücksichtigung von Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, in vorübergehender Arbeitsunfähigkeit sowie in absehbar endender Erwerbstätigkeit, standen im Oktober 2022 rund 4,35 Millionen Arbeitsuchende für die Besetzung von offenen Stellen zur Verfügung“, schreibt das Bundesarbeitsministerium in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion.

Das steht im Widerspruch zu Warnungen und Umfragen der führenden Wirtschaftsverbände wie der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Demnach gibt aktuell bereits jedes zweite Unternehmen an, keine geeigneten Fachkräfte mehr für zu besetzende Stellen zu finden. Die Umfragen legen nahe, dass Arbeitslose, aber auch Arbeitsuchende, die nicht offiziell arbeitslos gemeldet sind, häufig nicht auf die angebotenen offenen Stellen passen. Hier spielen regionale Aspekte eine Rolle, aber auch fehlende Qualifikationen, zu hohe Ansprüche oder zu wenig Flexibilität der Arbeitgeber.

Im Dezember hat es der Antwort zufolge nur 26 von insgesamt 144 Berufsgruppen gegeben, bei denen der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen tatsächlich über dem Bestand an Arbeitslosen gelegen hat. Bei 118 Berufsgruppen war der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen dagegen geringer als die Zahl der Arbeitslosen. Auch in vielen Engpass-Berufen, in denen die Zahl offener Stellen besonders hoch ist, gibt es nach den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA), auf die sich die Regierung beruft, eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit. Dies trifft etwa auf Bau-, Pflege- und Verkaufsberufe oder technisch-naturwissenschaftliche Berufe zu.

Dennoch werde der Fachkräftemangel vor allem in diesen Berufen wegen des Abschieds der Babyboomer-Generation aus dem Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren deutlich zunehmen, stellt auch das Ministerium fest. „Insgesamt zeigt die Prognose bis zum Jahr 2026 anhaltende Engpässe bei IT-Tätigkeiten und Gesundheitsberufen. Hinzu kommen Berufe des Baugewerbes, die — ebenfalls wie die technischen Berufe — Schwierigkeiten haben werden, in den Ruhestand übergehende Personen zu ersetzen“, schreibt das Arbeitsministerium.

Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, will die Bundesregierung stärker auf Qualifizierung und Weiterbildung setzen. Die Zahl der Eintritte von Teilnehmern in die von der BA geförderten Weiterbildungsangebote ist der Antwort zufolge jedoch seit 2019 deutlich gesunken – und zwar von knapp 300.000 auf nur knapp 220.000 zwischen Oktober 2021 und September 2022. Deutlich wird auch, dass Arbeitnehmer in Berufen, bei denen häufiger über Fachkräftemangel geklagt wird, schlechter als der Durchschnitt bezahlt werden: Das sind etwa Fachkräfte in der Gastronomie, im Verkauf oder am Bau. Der Antwort zufolge arbeiten zudem 6,8 Prozent aller Betroffenen unfreiwillig nur in einem Teilzeit-Job.