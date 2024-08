Neues Staatsbürgerschaftsrecht Trotz Reform: Langes Warten auf Einbürgerung

In der Öffentlichkeit werde die Reform, die am 27. Juni in Kraft trat, oft so wahrgenommen, dass sie Einbürgerungen nicht nur einfacher, sondern auch schneller mache, sagte der Hauptgeschäftsführer des kommunalen Spitzenverbandes, Helmut Dedy, der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist, zumindest in den nächsten Monaten nicht der Fall“, gab er zu bedenken.