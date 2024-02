Zahlen des Verteidigungsministeriums So teuer waren die Truppenübungen der Bundeswehr in 2023

Exklusiv | Berlin · Die Ausgaben für die Teilnahme der Bundeswehr an multinationalen Manövern und Truppenübungen ist im vergangenen Jahr erneut angestiegen. Knapp 20.000 Soldaten waren an entsprechenden Übungen beteiligt. Und auch in diesem Jahr stehen mehrere Großmanöver an.

06.02.2024 , 21:30 Uhr

Augustdorf in NRW: Zwei Leopard 2A6 des Panzerbataillon 203 der Bundeswehr fahren im Februar 2023 über den Truppenübungsplatz Senne. (Archiv) Foto: dpa/Federico Gambarini

Von Jan Drebes und Mey Dudin