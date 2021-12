Hamburgs Bürgermeister : Tschentscher äußert Verständnis für Impfgegner-Demos

Hamburg In Hamburg hat es zuletzt immer wieder Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Hamburgs Bürgermeister zeigt sich verständnisvoll.

„Wenn wir in einer Stadt mit fast zwei Millionen Menschen über solche Fragen diskutieren, können wir nicht erwarten, dass 100 Prozent der Menschen überzeugt sind“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Wichtig sei, dass der Protest friedlich erfolge. „Was wir in Hamburg zuletzt gesehen haben, war ein geordneter Demonstrationszug. So soll es in einer Demokratie sein.“