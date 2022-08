Hamburger Bürgermeister : Tschentscher äußert Verständnis für Scholz bei Cum Ex

Tschentscher äußert Verständnis für Scholz bei Cum Ex

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) während seiner Sommer-Pressekonferenz am 11. August 2022 in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Hamburg Am Freitag soll Olaf Scholz erneut vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss zum „Cum-Ex“-Skandal vernommen werden. Sein Nachfolger im Rathaus glaubt nicht, dass sich dabei Erinnerungslücken schließen.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat Verständnis für die von Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) vor dem „Cum-Ex“-Untersuchungsausschuss geäußerten Erinnerungslücken gezeigt. Die Treffen mit den Gesellschaftern der in den „Cum-Ex“-Skandal verwickelten Warburg Bank seien Jahre her, „da kann man sich nicht an alle Einzelheiten von Gesprächen erinnern“, sagte Tschentscher der „Bild“-Zeitung.