Hessen : Übergriffe in Partei? Linke will „neutrale“ Vertrauensleute

Übergriffe in Partei? Linke will „neutrale“ Vertrauensleute

Wiesbaden „Mutmaßliche Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur“: Davon ist in einem Bericht über die hessische Linke die Rede. Die Partei verspricht, die Anschuldigungen ernst zu nehmen.

Die hessische Linkspartei will als weiteren Schritt zur Aufarbeitung von Vorwürfen sexueller Übergriffe „neutrale“ Vertrauensleute finden.

Diese sollen in der Partei keine Ämter und Funktionen inne haben, erläuterte ein Sprecher. Die Suche nach diesen wolle man nach Ostern abschließen. Die Linke hatte am Vortag mitgeteilt, dass zur nächsten Sitzung des Landesvorstands am 30. April eine oder mehrere Vertrauenspersonen eingesetzt werden sollen.