Marschflugkörper für die Ukraine Wie weit dürfen westliche Waffen reichen?

Brüssel · Die Ukraine-Unterstützung steht bei den EU-Verteidigungsministern in Toledo und in der Kabinettsklausur in Meseberg auf der Tagesordnung. Hier wie dort geht es an diesem Mittwoch auch um deutsche Taurus-Marschflugkörper, die Ziele in Russland erreichen könnten. Die politischen, rechtlichen und militärischen Hintergründe.

29.08.2023, 16:44 Uhr

Ein mit einem Taurus-Marschflugkörper bewaffneter Tornado-Kampfjet bei einer Übung in Südafrika im Jahr 2017. Foto: dpa/Andrea Bienert

Von Gregor Mayntz