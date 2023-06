Friedensgutachten 2023 Forscher rechnen mit langem Krieg gegen die Ukraine

Mit dem Friedensgutachten richten sich die Wissenschaftler direkt an Bundesregierung und Bundestag. Neben der Analyse der weltweiten Konfliktlage formulieren sie auch Empfehlungen an die Politik. Konkret raten die Forscher zu einer Doppelstrategie in Sachen Ukraine und Russland: Die Bundesregierung müsse sich darauf einstellen, die Ukraine noch lange wirtschaftlich, politisch und militärisch zu unterstützen – „wahrscheinlich sogar über Jahrzehnte“, so Nicole Deitelhoff, Leiterin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) in Frankfurt am Main. Forderungen nach einem Einstellen der militärischen Unterstützung der Ukraine würden verkennen, dass dies nicht zu einem nachhaltigen Frieden führe und den „Expansionsdrang Moskaus“ nicht beende. „Die Sicherheitslage in ganz Europa würde sich verschlechtern“, heißt es in dem Bericht. Stattdessen müsse Deutschland jetzt schon Verhandlungsstrategien vorbereiten und Sicherheitsgarantien für die Ukraine organisieren, auch wenn Friedensgespräche aktuell nicht ersichtlich seien.