Täglich kommen Tausende im Berliner Hauptbahnhof an : „Wir sind selbst Flüchtlinge. Jetzt wollen wir den Menschen aus der Ukraine helfen“

In Decken gehüllt sitzen diese Kinder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet auf einer Bank im Berliner Hauptbahnhof. Auch an diesem Sonntagmorgen sind bereits zahlreiche Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in Berlin angekommen. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Täglich kommen Tausende Menschen aus der Ukraine im Berliner Hauptbahnhof an. Hunderte freiwillige Helfer haben eine Art Ankunftszentrum geschaffen. Hinter einem Absperrband stehen Berlinerinnen und Berliner in Scharen. Auf Pappschildern bieten sie Zimmer und Betten für die Geflüchteten an. Migrationsforscher erwarten bis zu zehn Millionen, die in den Westen fliehen könnten.