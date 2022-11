Krieg : Ukrainischer Botschafter fordert Einreisestopp für Russen

Oleksii Makeiev, bisheriger Sonderbeauftragte für die Sanktionen gegen Russland, wird neuer Botschafter seines Landes in Berlin. Foto: picture alliance / dpa

Berlin Viele Russen fliehen inmitten des Krieges nach Deutschland. Doch das sei kein Ausdruck des Protests gegen den Krieg, sagt der neue Botschafter der Ukraine. Und spricht von einem „Sicherheitsrisiko“.

Ukraines neuer Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, hat vor Anschlägen auf Ukrainer in Deutschland gewarnt und einen Einreisestopp für Russen gefordert. Zugleich gab er sich im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag) überzeugt, dass Deutschland bald Kampfpanzer an die Ukraine liefern könnte.