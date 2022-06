Kinderbetreuung : Umfrage sieht weiterhin Personalprobleme in Kitas

Berlin Jeder zweiten Kita fehlen die Fachkräfte. Das verknappt künstlich die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze in den Einrichtungen, klagt der Paritätische Gesamtverband.

Viele Kitas in Deutschland haben einer Umfrage zufolge weiterhin mit Personalmangel zu kämpfen. Etwa die Hälfte der Beschäftigten von Einrichtungen und deren Trägern gab in einer am Montag vom Paritätischen Gesamtverband veröffentlichten Befragung an, dass die Kapazität ihrer Kitas nicht voll genutzt werden kann, weil Fachkräfte fehlen.