Umfrage zum Online-Handel : Kleinere Firmen schreckt das Auslandsgeschäft

Exklusiv Brüssel/Berlin Die deutschen Firmen wurden 2020 von der Pandemie getroffen, 2022 von den Folgen des Krieges gegen die Ukraine. Grenzüberschreitender Online-Handel könnte ihnen mehr Umsatz bringen, doch eine Umfrage lässt Hürden und politischen Handlungsdruck in der EU deutlich werden.

Bezogen auf alle 440 Teilnehmer der Befragung verkaufen 51 Prozent ihre Produkte oder Dienstleistungen aktiv über die Landesgrenzen hinweg. Weitere 23 Prozent nehmen zumindest Aufträge aus dem Ausland entgegen. 17 Prozent wollen keine Ausweitung über das nationale Geschäft hinaus. „27 verschiedene Verpackungs- und Elektroschrottbestimmungen innerhalb der EU und unterschiedliche Umsatzsteuerregelungen in jedem EU-Land überfordern viele Unternehmen“, lautet für DIHK-Hauptgeschäftsführungsmitglied Ilja Nothnagel der Befund dieser Untersuchung. Letztlich sähen sich Unternehmen daran gehindert, den Sprung in internationale Märkte zu wagen, obwohl diese große Chancen und ein erhebliches Umsatzpotenzial böten. „Gerade auf europäischer Ebene sollte Harmonisierung mehr als nur ein Schlagwort sein, insbesondere im Steuer- und Umweltrecht“, unterstreicht Nothnagel. Die Harmonisierung von Regeln im EU-Binnenmarkt solle forciert und ein internationales E-Commerce-Abkommen innerhalb der Welthandelsorganisation vorangetrieben werden.

Die Nachbarländer gehören zu den beliebtesten Absatzmärkten - an erster Stelle Österreich mit 54 Prozent, gefolgt von der Schweiz mit 37 Prozent, Frankreich mit 35, die Niederlande mit 26 und Italien mit 21. Mehrfachnennungen waren hier möglich. Erst auf den folgenden Plätzen folgen die USA (19), Großbritannien (17) und China mit 13 Prozent. Jeder vierte Umfrageteilnehmer mit Auslandsgeschäften gab an, weitgehend unvorbereitet in diesen Handel getreten zu sein - bei den kleineren Betrieben waren es sogar 40 Prozent.