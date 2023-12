Ampelkoalition verliert weiter an Vertrauen Friedrich Merz ante portas?

Die unsichersten Kantonisten in der Ampel freilich sind die Liberalen, die in der bundesdeutschen Geschichte schon mehrfach für vorzeitige und historische Regierungswechsel gesorgt haben. Eine digitale Mitgliederbefragung, ob die FDP in der Ampel verbleiben soll, läuft noch bis zum 1. Januar. Sollte sie negativ ausfallen – wovon die FDP-Spitze aber nicht ausgeht – hätte FDP-Chef Christian Lindner ein Riesenproblem. Zwar ist die Befragung der Satzung nach für ihn nicht bindend. Doch dürfte Lindner dann größere Schwierigkeiten haben, beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP am 6. Januar in Stuttgart den von ihm erwünschten Verbleib in der Ampel zu erklären und zu legitimieren. Bislang tut die Koalition der FDP gar nicht gut: Sie hat bei allen Landtagswahlen seither Wähler verloren.