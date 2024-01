Die SPD und der Kanzler Reißt Scholz das Ruder noch einmal herum?

Man wolle Scholz auch gegenüber den Koalitionspartnern öfter auf den Tisch hauen sehen, klarmachen, wer das Sagen hat. Bekommt Scholz noch einmal die Kurve? Langjährige Weggefährten aus der eigenen, aber auch von Konkurrenz-Parteien, trauen ihm das durchaus zu. Scholz werde oft unterschätzt, am Ende habe er immer den Weg zurück gefunden, heißt es. Abschreiben will ihn niemand. Aber, und auch das räumen langjährige Weggefährten ein, so prekär sei die Lage noch nie gewesen. Und das merke man auch dem Kanzler mittlerweile an. Scholz selbst äußert sich bislang öffentlich nicht. Doch das soll sich ändern. Denn Scholz weiß: Verliert er die Zustimmung aus den eigenen Reihen, dann ist auch die Autorität in der Ampel-Regierung gefährdet. Und dann ist ein vorzeitiges Ende nicht unwahrscheinlich, die erneute Kanzlerkandidatur nicht mehr in Stein gemeißelt. Von einem Putsch ist die SPD weit entfernt. Doch der „Draußen-Olaf“, ein führungsstärkerer Kanzler, wurde in der Fraktion gefordert. Man darf gespannt sein.