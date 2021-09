Beitrag fürs Klima : Umweltministerium will Moore stärker schützen

Berlin Sie gelten als wichtige Kohlenstoffspeicher - doch Moore werden in Deutschland vielfach entwässert und ausgetrocknet. Nun will das Umweltministerium gegensteuern - auch mit neuen Anreizen.

Im Fokus steht dabei eine nachhaltige Bewirtschaftung, um den Beitrag von Mooren zum Klimaschutz sicherzustellen. „Moore in Deutschland sind in einem erbärmlichen Zustand“, sagte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth am Mittwoch. Auch Umweltverbände schlugen angesichts bedrohter Ökosysteme Alarm.

Flasbarth räumte ein, dass es nicht möglich gewesen sei, die Moorstrategie ins Kabinett zu bringen und so zu einer verbindlichen Strategie der Bundesregierung zu machen. Das Landwirtschaftsministerium habe seine Zustimmung verweigert. Ministerin Julia Klöckner (CDU) hatte auch am Vortag bereits ihre Haltung in einem Interview deutlich gemacht. „Solche Ideen, wie sie die SPD hat, die die Landwirte beim Moorboden durch die Hintertür um ihr Land bringen und enteignen will, wird es mit der Union nicht geben“, sagte die CDU-Politikerin dem Portal „t-online“. Flasbarth bezeichnete ihre Aussagen als „Unsinn“, der jeder Grundlage entbehre.