Debatte über Öffnungsplan : Uneinigkeit in der Ampel über Corona-Lockerungen

Während die Ampel-Koalition noch über den weiteren Corona-Kurs streitet, gehen einige Bundesländer bereits voran und heben die 2G-Regel im Einzelhandel auf. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Berlin Die Corona-Schutzmaßnahmen jetzt bereits zurückfahren oder besser noch bremsen? Aus der Bundesregierung kommen dazu sehr unterschiedliche Signale, während einige Länder bereits Fakten schaffen. Auch aus Ärzteschaft und Gastgewerbe sind die Forderungen sehr klar. Den Konflikt in der Ampel bekommt nun auch RKI-Chef Lothar Wieler zu spüren.

Von Jan Drebes, Birgit Marschall und Jana Wolf

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat am Sonntag erstmals die Schwelle von 1400 überschritten, zugleich schwillt die Debatte über Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen weiter an. Aus der Ampel-Regierung kommen sehr unterschiedliche Signale, wie schnell die Beschränkungen gelockert werden sollten. So halten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Lockerungen aktuell noch für verfrüht. Aus der FDP hingegen kamen Rufe nach einem raschen Öffnungsplan und einem Ende der 2G-Regel im Handel.

Lauterbach warnte davor, bisherige Erfolge zu verspielen, insbesondere beim Schutz von alten und vorerkrankten Menschen. „Wenn wir aber jetzt zu früh lockern, stellen wir unseren eigenen Erfolg unnötig infrage und riskieren neue, gefährliche Infektionen und eine Verlängerung der Welle“, sagte Lauterbach der „Bild am Sonntag“. Habeck betonte, dass Lockerungen zum richtigen Zeitpunkt kommen müssten, die Omikron-Welle aber noch nicht gebrochen sei.

Zuvor hatte FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner gefordert, bereits jetzt konkrete Vorbereitungen auf Öffnungsschritte zu treffen. Lindner plädierte dafür, die 2G-Regel im Einzelhandel bundesweit aufzuheben. Die Regel richte wirtschaftlichen Schaden an, ohne dass sie einen wirksamen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leiste, so Lindner. In verschiedenen Ländern fällt die 2G-Regel für den Handel bereits, zuletzt hatten Schleswig-Holstein, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern deren Aufhebung angekündigt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sich dafür aus, bei Kultur, Sport und Handel weitere Öffnungsschritte anzugehen, wenn die Krankenhauszahlen stabil bleiben. Der CSU-Politiker forderte die Bundesregierung dazu auf, einen Öffnungsplan vorzulegen. Bund und Länder kommen am 16. Februar erneut zusammen, um über den weiteren Corona-Kurs zu beraten.

Bei diesem Treffen soll nach dem Willen des Gastgewerbe-Verbands Dehoga ein bundeseinheitlicher Öffnungsplan für die Gastronomie und andere Branchen beschlossen werden. „Da sich abzeichnet, dass Omikron trotz hoher Inzidenzwerte das Gesundheitssystem nicht überfordert, sollten Bund und Länder rasch, möglichst schon Mitte Februar bei ihrer nächsten Konferenz, einen bundesweit einheitlichen Öffnungsplan vereinbaren“, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges unserer Redaktion. „Wir fordern die Aufhebung der 2G-Plus-Regel in der Gastronomie“, sagte sie.

Weltärzte-Chef Frank Ulrich Montgomery hält die Datenlage für nicht ausreichend, um Lockerungen im Handel bereits zu beschließen. „Wir brauchen mehr wissenschaftliche Evidenz, was, wo geschieht“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds unserer Redaktion. Die wissenschaftlichen Daten müssten dann auch bundeseinheitlich und konsequent umgesetzt werden. „Nicht Hü in Brandenburg und Hott in Sachsen-Anhalt. Hier ist die Solidarität der Länder gefordert“, betonte Montgomery.

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hält es für notwendig, bereits jetzt klare Perspektiven für Öffnungen zu entwickeln. „Das heißt aber nicht, dass sofort Öffnungen erfolgen sollten. Auch sollten keine festen Termine für Lockerungen genannt werden, die am Ende wieder kassiert werden müssen und bei allen Beteiligten zu Enttäuschungen führen“, sagte Gaß unserer Redaktion. Es brauche eine „glasklare Strategie“, die den Bürgern, der Wirtschaft, Kultur und Bildung eine Perspektive für die kommenden Monate aufzeige, so der Krankenhaus-Chef.

Die Auseinandersetzung in der Ampel-Koalition um mögliche Lockerungen kulminierte zuletzt auch in einem Streit über die Zukunft des Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte eine mögliche Ablösung des RKI-Chefs angedeutet. „Des Vertrauens der FDP kann sich Herr Wieler aber aufgrund dieser neuerlichen Verfehlung, die ja leider keinen Einzelfall darstellt, nicht mehr sicher sein“, sagte Djir-Sarai dem „Spiegel“. Auslöser war die Verkürzung des Genesenenstatus, den das RKI von bislang sechs auf nun drei Monate herabgesetzt hatte. Das RKI habe den Zeitraum „quasi nebenbei mit einem Federstrich und ohne jegliche Ankündigung“ reduziert, kritisierte der FDP-Politiker.