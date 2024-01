Union beklagt Stellenkürzungen Land unter beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Kürzlich erst beklagte der Präsident des BAMF, Hans-Eckhard Sommer, in einem sechsseitigen Brandbrief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), man könne angesichts eines Asylzugangs von 350.000 Menschen in 2023 dem eigenen Anspruch, „Asylbewerberinnen und -bewerbern zeitnah Klarheit über den Ausgang ihrer Verfahren zu geben, zunehmend weniger gerecht werden“. Die derzeitige Situation in den Aufnahmeeinrichtungen, in denen die Außenstellen des Bundesamts mit den jeweiligen Landesbehörden zusammenarbeiten, „kann man nur als dramatisch bezeichnen“, so Sommer. Nun geht auch aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Union hervor, dass sich Asylanträge in der Behörde stapeln und das BAMF Stellenkürzungen hinnehmen muss. Fraktionsvize Andrea Lindholz (CSU) schlägt Alarm.