Nach Maaßen-Aufstellung : „Union der Mitte“ konstituiert sich noch vor der Bundestagswahl neu

Unruhe in der Union: Die bisher schlummernde „Union der Mitte“ will sich nach der Wahl von Ex-Verfassungschef Hans-Georg Maaßen zum Wahlkreiskandidaten in Suhl als Verein neu aufstellen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Nach der Aufstellung von Ex-Verfassungspräsident Hans-Georg Maaßen brodelt es in Teilen der Unions-Basis. Die bisher ruhende liberale Gruppierung „Union der Mitte“ will sich nun neu formieren. Und vor allem will sie die Basis und junge Generationen stärker einbinden. Die Initiative dürfte für neuen Wirbel sorgen.

Die Wahl des früheren Verfassungspräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Wahlkreiskandidaten der CDU im thüringischen Suhl sorgt innerhalb der Union nachhaltig für Unruhe und ruft die „Union der Mitte“ (UdM) erneut auf den Plan. Die liberale Gruppierung, die ursprünglich 2017 im Zuge des heftigen unionsinternen Streits zur Flüchtlings- und Migrationspolitik gegründet worden war, will sich noch vor der Bundestagswahl neu konstituieren, wie unsere Redaktion exklusiv erfuhr. Damals stellte sich die Union der Mitte als formlose Basisbewegung auf. Das soll nun anders sein. „Wir werden diesmal einen Verein gründen müssen. Die Gründung muss auf jeden Fall noch vor der Bundestagswahl abgeschlossen sein, bis spätestens Ende Juni soll es soweit sein“, sagte UdM-Gründer Stephan Bloch (CSU).

Der 32-jährige Unternehmer aus München begründete diesen Schritt mit einem wachsenden Unmut an der Basis über den Zustand und die Entwicklung von CDU und CSU. „Entladen hat sich das Ganze in Form von vielen Nachrichten und Anfragen bei mir und zieht sich nun schon über drei bis sechs Monate.“ Bloch berichtet von rund 500 Zuschriften, die ihn in dieser Zeit erreicht hätten, darunter Bürgermeister, Stadträte, Bundestagsabgeordnete, aber auch Nicht-Unionsmitglieder. Er spricht von „Ängsten und Nöten“, die darin zum Ausdruck gekommen seien. „Nach der Wahl von Armin Laschet, auch wenn er ein ehrbarer Kandidat der politischen Mitte ist, gibt es keinen neuen Schwung. Es ist so gar nichts passiert, außer ein gefährliches Anbiedern nach rechts, dass man als Breite der Volkspartei verkaufen möchte“, so Bloch. Laschet nehme die Basis und junge Generationen „viel zu wenig in den Blick“. „Armin Laschet spricht zwar immer von einem ,Modernisierungsjahrzehnt’, aber auf diese leere Floskel folgen keine starken Inhalte.“ Es fehle ein überzeugendes Konzept für die Zukunft sowie Ideen, wie junge und auch unpolitische Menschen wieder eingebunden werden könnten, meint Bloch. „Zugespitzt hat sich dieser selbst eingebrockte Ärger jetzt durch die Aufstellung Maaßens und durch die passive Haltung, wie eigentlich zu allen internen Problemstellungen, in der Partei. Man versucht, durch Totschweigen das Thema wieder zu begraben.“ Nach Blochs Darstellung will UdM diese Lücke mit Leben füllen und auf die Basis sowie auf junge Menschen stärker zugehen.

Die Neugründung ist durchaus brisant, auch für CDU-Chef Laschet. In der Zeit nach der Gründung der Initiative war eine harte Auseinandersetzung mit der streng konservativen Werteunion entstanden, die als unionsinterner Flügelkampf wahrgenommen und vor allem in den sozialen Netzwerken ausgetragen worden war. Die prominente Unterstützerin Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, war aus der Gruppierung ausgetreten. Prien begründete ihren Schritt damals damit, dass die Polarisierung dazu führe, „das Trennendes mehr betont wird als das Verbindende“.

Stephan Bloch betonte nun, es sei weder damals noch heute das Ziel der Initiative gewesen, einen neuen Flügel innerhalb der Union zu gründen. „Die Union der Mitte 2.0 ist kein Flügel. Wenn dann sind wir der futuristische Teil der Union, der die nächsten Jahre mit einem breiten Spektrum an Mitgliedern und einem breiten Leistungsangebot sowie Inhalten in voller Breite unterstützt“, sagte der Gründer. Man wolle sich „definitiv nicht in veraltete Flügel-Kämpfe zwischen links und rechts verstricken lassen“.