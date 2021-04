K-Frage in der Union : Die Einheit der Fraktion steht auf dem Spiel

Berlin Markus Söder und Armin Laschet ringen nun offiziell um die Kanzlerkandidatur der Union. Sie haben es nicht geschafft, diese Frage untereinander und vorab zu klären. Diese Duell ist trotz aller Beteuerungen für die Union ein Spiel mit dem Feuer.

Krisengespräch. Ort: Das Büro des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Zwei Parteivorsitzende sitzen beim „Übervater“ der Union. Es ist der Versuch, den Bruch der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU zu verhindern. Schäuble vermittelt verzweifelt - und ist am Ende erfolgreich.

Das Szenario spielte sich im Sommer 2018 genau so ab. Damals hießen die Parteichefs von CDU und CSU Angela Merkel und Horst Seehofer. Die beiden hatten mit persönlichen Animositäten und einem Streit in der Flüchtlingsfrage die Union an den Abgrund,genauer, an den Rand der Spaltung geführt.

Auch als Folge dieses Streits zog sich Kanzlerin Merkel im Herbst 2018 als CDU-Vorsitzende zurück. Ihre Nachfolgerin an der CDU-Spitze, Annegret Kramp-Karrenbauer, mühte sich lange, die Risse wieder zu kitten.

Doch nun spitzt sich die Situation wieder ähnlich zu. Die Frage der Kanzlerkandidatur, das Duell zwischen CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder, droht aus dem Ruder zu laufen. Es geht um mehr als Ehrgeiz und Eitelkeiten. Die Einheit der Fraktion steht erneut auf dem Spiel.

Warum die beiden Männer es so haben laufen lassen, bleibt ihr Geheimnis. Eine gemeinsame Pressekonferenz auf großer Bühne in Berlin an einem Sonntag zu bespielen, ohne eine Idee der Lösung zu präsentieren, ebenfalls. Sie haben allenfalls ihren jeweiligen persönlichen Ehrgeiz deutlich gemacht. Der Prozess kann sich nun auch gegen sie richten. Eine Kampfkandidatur kennt selten Gewinner.

Welche Dimension, auch menschlich, der Disput mittlerweile angenommen hat, lässt sich nicht mehr unter den Tisch kehren. Allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz.Wenn der CDU-Chef in einem großen Sonntagsinterview das Wort „Schmutzeleien“ in den Mund nimmt, zeigt das, welches Niveau erreicht wurde. Den Begriff „Schmutzeleien" hatte der frühere CSU-Chef Seehofer vor Jahren in einer abfälligen Äußerung über Söder geprägt. Seehofer und Söder haben sich davon nie erholt. Söder wiederum hätte bereits vor Wochen mit Laschet ein entscheidendes Gespräch führen können. Seine Kandidatur deutlich machen können. Und Ostern zu einem Zweiergespräch nutzen können. Dann wäre man heute weiter.

Wie aus dem Duell nun eine Einheit wird? Es ist eine schwierige Aufgabe für den, der es am Ende wird. Und es wird ohne den jeweils anderen nicht funktionieren.

(mün)