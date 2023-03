Vor dem Bildungsgifpfel Union kritisiert Bildungsgipfel als „Showveranstaltung“

Berlin · Gewerkschaften und Arbeitgeber haben vor dem Bildungsgipfel am Dienstag von Bund, Ländern und Wissenschaft deutlich höhere Investitionen in den Bildungsbereich gefordert. Die Union will auch mehr Investitionen, zweifelt aber am Sinn des Treffens.

13.03.2023, 21:30 Uhr

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) kritisiert den Bildungsgipfel als „Showveranstaltung“. Foto: dpa/Frank Molter

Von Kerstin Münstermann