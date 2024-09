Klausur der Fraktionsspitze Union nimmt schon erhofften Regierungswechsel in den Blick

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ergänzte: „Wir treffen uns hier in Neuhardenberg auch, um die Regierungsübernahme in Berlin vorzubereiten.“ Die Ampel verzichte in diesem Jahr sogar auf ihre regelmäßige „Therapiesitzung“ in Meseberg - gemeint ist die Kabinettsklausur im Gästehaus der Bundesregierung in Schloss Meseberg. „Therapie abgebrochen, Verhältnis unkittbar zerrüttet“, lautete Dobrindts Schlussfolgerung. Merz ging davon aus, dass die Auseinandersetzungen zwischen SPD, Grünen und FDP in den kommenden Monaten eher noch zunehmen werden.