Debatte im Bundestag Union: Richtige Maßnahmen im „Sicherheitspaket“ der Ampel

Politiker der AfD-Fraktion nutzten die Debatte zu Wahlkampfzwecken. Ihr Parlamentarischer Geschäftsführer, Bernd Baumann, sagte: „Wer eine echte Migrationswende will, der muss AfD wählen.“ Der innenpolitische Sprecher, Gottfried Curio, sprach die am übernächsten Wochenende anstehende Landtagswahl in Brandenburg direkt an und sagte: „SPD und Grüne sind sterbende Parteien“.