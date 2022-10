Soziales : Union setzt Ampel bei Bürgergeld weiter unter Druck

Berlin Wackelt die Bürgergeld-Einführung? CDU und CSU fordern Änderungen. Da die Ampel die Zustimmung unionsregierter Bundesländer im Bundesrat braucht, könnte es mit der Umsetzung zum Jahreswechsel knapp werden.

Im neuen Jahr soll das Bürgergeld das bisherige Hartz IV ablösen. Doch der Zeitplan könnte ins Wackeln geraten. Die Union hat zum Wochenbeginn mit weiterer Kritik nachgelegt und Änderungen gefordert. Die bisherigen Bürgergeldpläne der Ampel-Koalition gingen in die „grundfalsche Richtung“ und würden „absolut sozial ungerechte Auswirkungen“ haben, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag im ZDF. „Deswegen braucht es auch mehr als nur ein bisschen Kosmetik, es braucht schon eine grundlegende Überarbeitung.“ Ampel-Politiker warnten die Union vor einer Blockade des Vorhabens und warfen ihr Populismus vor.

Schonvermögen, Wohnungsgröße, „Vertrauenszeit“

Für höhere Regelsätze zum Jahreswechsel sind auch CDU und CSU angesichts der Inflation. Ihre Kritik richtet sich aber gegen einzelne Regeln im Bürgergeld, die in der Summe ihrer Ansicht nach „falsche Anreize“ setzen. So sollen in den ersten beiden Jahren des Bürgergeld-Bezugs die tatsächlichen Kosten der Wohnung anerkannt werden, auch wenn diese größer und teurer ist und über dem als „angemessen“ eingestuften Niveau liegt. Der Druck, sich schnell eine kleinere Wohnung zu suchen, fällt damit weg. Vermögen bis 60 000 Euro und für jede weitere Person im Haushalt bis 30 000 Euro sollen nicht angerechnet werden. Möglichkeiten zur Kürzung von Leistungen sollen mit dem Gesetz in den ersten sechs Monaten („Vertrauenszeit“) eingeschränkt werden, wenn beispielsweise eine zumutbare Arbeit nicht angenommen wird.