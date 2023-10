Landtagswahlen in Bayern und Hessen Neues Futter für die K-Frage bei der Union

Markus Söder gewinnt – und kann doch nicht richtig triumphieren. Nach der Schließung der Wahllokale am Sonntagabend sieht es für den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef so aus, dass er den historisch schlechtesten Wert seiner CSU von 2018 (37,2 Prozent) knapp unterboten hat. Verhaltenes Lächeln, nickende Köpfe – an den Reaktionen der CSU-Anhänger bei der Wahlparty im bayerischen Landtag lässt sich ablesen, dass es für die Christsozialen ein schmerzliches Ergebnis ist. Die rund 110 Bierzeltbesuche und 750 öffentlichen Auftritte, die Söder im Wahlkampf absolviert haben soll, scheinen sich für Bayerns Regierungspartei also nur mäßig gelohnt zu haben.