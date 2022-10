Union tritt auf der Stelle : Die fünf Probleme der CDU

Parteichef Friedrich Merz hat noch viel Arbeit vor sich, um die CDU möglichst über die 30 Prozent in den Umfragen zu führen. Das wird von ihm erwartet. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Berlin Die Union tritt auf der Stelle. Sie schafft in den Umfragen nicht den Sprung über 30 Prozent. Dass man also vom Zoff der Ampel-Regierung nicht profitiert, frustriert inzwischen viele in der Partei. Das sind die fünf Probleme, mit denen sich die Union herumschlägt.