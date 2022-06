EU-Beitritt : Union: Ukraine, Moldau und Georgien brauchen EU-Perspektive

Berlin Die Union will sich dafür einsetzen, dass es auch schon vor der vollen EU-Mitgliedschaft Teilnahmemöglichkeiten für Beitrittskandidaten gibt. Dem Kanzler wirft die Union „inakzeptable“ Unklarheit vor.

Die Bundesregierung solle sich dafür einsetzen, dass diesen drei Ländern schon beim Europäischen Rat am 23./24. Juni der Status von EU-Beitrittskandidaten zugesprochen werde, heißt es in einem Antrag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Es liegt in unserem Interesse, der Ukraine, Moldau und auch Georgien einen Weg in die Europäische Union zu eröffnen“, sagt Gunther Krichbaum, der europapolitische Sprecher der Fraktion, der dpa.