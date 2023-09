Union und Grüne Die schwarz-grüne Liebelei im Bund ist vorbei

In Sachsen, Thüringen und Brandenburg finden im kommenden Jahr Landtagswahlen statt. Die CDU schwächelt allerorten. Dass Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz immer öfter aus seiner Abneigung keinen Hehl macht, hat auch damit zu tun. Und: Merz muss intern punkten. Insofern glaubt er, das auszusprechen, was seine Basis von den Grünen denkt. Vor allem, seit sie federführend das Land mit ihrer Energiepolitik im Allgemeinen und dem Heizungsgesetz im Besonderen in große Unruhe versetzt haben. Das, so heißt es in der Union, habe viele Menschen in ihrer Existenz bedroht. Und die Grünen wie die gesamte Ampel hätten die „Warnsignale“ der Bürger einfach in den Wind geschlagen. Zuletzt keilte Merz dann auch im bayerischen Wahlkampf in einem Bierzelt gegen die Partei - ein Koalitionspartner könne sie nicht werden, so der Sauerländer.