Union will große Bundestagsreform Kinder, Pöbler und komplizierte Gesetze

Darüber hinaus will man die Vereinbarkeit von Familie und Mandat verbessern – etwa durch Bündelung von namentlichen Abstimmungen. „Wichtige Debatten in den späten Abendstunden und kurzfristige namentliche Abstimmungen zu Nachtzeiten sollten künftig der Vergangenheit angehören“, so Schnieder. Mehr Flexibilität strebt die Union offenkundig auch dann an, wenn Abgeordnete ihre kleinen Kinder mit in den Bundestag bringen müssen. Das ist bisher nur in absoluten Ausnahmefällen möglich. Derzeit laufen dazu offenbar ebenfalls Gespräche mit der Koalition.