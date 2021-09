Wahlkampf von CDU und CSU : Union will mit Digitalpolitik gegen den Negativtrend angehen

Exklusiv Berlin Wenige Tage nach der Präsentation des „Zukunftsteams“ legen CDU und CSU an diesem Montag mit einem digitalpolitischen Aufschlag nach. Ein neues Positionspapier sieht 25 Einzelmaßnahmen vor, die Deutschland bei der Digitalisierung aufholen lassen sollen. Dabei hängt die Union selbst hinterher: Der Negativtrend in den Umfrage verfestigt sich weiter.

Drei Tage nachdem Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sein „Zukunftsteam“ vorgestellt hat, will die Union mit einem digitalpolitischen Aufschlag weiter gegen die schlechten Umfragewerte ankämpfen. Dazu soll am Montag unter Federführung von Dorothee Bär (CSU), Digitalstaatsministerin im Kanzleramt und Mitglied in Laschets Team, ein Positionspapier mit dem Titel „Digitale Modernisierung von Staat und Wirtschaft“ vorgestellt werden, das unserer Redaktion vorab exklusiv vorliegt. In der Pandemie sei der Aufholbedarf Deutschlands bei den digitalen Schlüsseltechnologien deutlich geworden. „Unser Anspruch ist es, nach der Krise im digitalen Raum besser, souveräner und selbstbewusster dazustehen als vor der Krise“, heißt es in dem Papier. Die Digitalisierung sei das Instrument, um den Wohlstand in Deutschland und Europa „nicht nur zu sichern, sondern zu steigern“. Durch die Digitalisierung könnten Prozesse „effizienter, kostengünstiger und schneller“ gemacht werden. Für das „Modernisierungsjahrzehnt“ sei die Digitalisierung von Staat und Wirtschaft das „Herzstück“, heißt es weiter. Zu dem Format werden am Montag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet erwartet.