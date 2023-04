Von der Leyen und Grundsatzprogramm Union will in Europa weiter vorne mitmischen

Freiheit, Würde des Menschen schützen, Respekt, Anstand und Fairness, das sind die Top-Antworten der Mitglieder auf die Frage, was ihnen das C im Namen der Partei bedeutet. Die Führung fühlt sich damit in ihrer Haltung bestätigt, am C nicht rütteln zu lassen - eine entsprechende Debatte war vor wenigen Monaten geführt worden. Darüber hinaus wollen auch die Mitglieder auf Erneuerbare Energien und neue Technologien setzen; die Atomkraft steht bei ihnen nicht ganz so weit oben wie bei der Spitze. Viele Positionen der CDU’ler sind nicht überraschend. Die Mitglieder wollten aber am Grundsatzprozess aktiv teilnehmen, formulierte Merz seine Erkenntnis. Er sehe sich bestätigt in seinem Bemühen, „die Parteibasis in den Erneuerungsprozess einzubeziehen“. Alles in allem soll das Grundsatzprogramm am Ende nicht mehr als 100 Seiten umfassen.