Union fordert Sofortprogramm Zehn Punkte für Verkehrsminister Wissing

Es ist noch gar nicht so lange her, da haben der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem Kanzler einen Brief geschrieben mit zwölf Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft. Das war Mitte Februar. Darauf eingegangen ist Olaf Scholz (SPD) nicht. Nun ist in der Union wieder zum Stift gegriffen worden. Adressat: Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Inhalt des unserer Redaktion vorliegenden Schreibens: ein „Sofortprogramm Verkehr“.