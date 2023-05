Druck auf Bundesregierung Union will Wagner-Söldner auf Terrorliste setzen

Das Söldner-Heer mit seinem Anführer Jewgeni Prigoschin müsse als das benannt werden, was es sei: „Eine staatlich geförderte terroristische Vereinigung“, heißt es in einem CDU/CSU-Antrag an den Deutschen Bundestag, der in der kommenden Woche beraten werden soll und der unserer Redaktion vorliegt. Nur dann könne „eine vollständige und internationale Ächtung der Organisation erfolgen, die eine weitere Schwächung des imperialistischen Regimes Putins zur Folge hätte“, begründet die Union.