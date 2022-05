Sohn im Regierungshubschrauber : Union wirft Lambrecht „maximale Ungeschicklichkeit“ vor

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) steht in der Kritik. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa

Berlin „Es gibt Dinge, die sind verboten. Und es gibt Dinge, die macht man einfach nicht.“ So kommentiert ein führender Unionspolitiker das Verhalten von Verteidigungsministerin Lambrecht. Es geht um ihren Sohn.

Die Union im Bundestag wirft Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wegen der Mitreise ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber „maximale Ungeschicklichkeit“ vor.

„Das zeugt von mangelndem Fingerspitzengefühl“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), am Dienstag in Berlin. Der Vorgang habe „ein Geschmäckle“, wie man in seiner Heimat sagen würde. „Es gibt Dinge, die sind verboten. Und es gibt Dinge, die macht man einfach nicht.“