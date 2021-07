Kanzlerkandidat im Sommerinterview : Der Wahlkampf hinterlässt Spuren

Analyse Berlin Im ARD-Sommerinterview mit Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet geht um zurückliegende und bevorstehende Kämpfe. Und auch die Themen dieses Abends sind keine leichte Kost. In personellen Fragen macht Laschet eine klare Ansage.

Eine leichte Brise weht durch das Berliner Regierungsviertel, als Armin Laschet sich am Sonntagabend im ARD-Sommerinterview den Fragen von Moderatorin Tina Hassel stellt. 27 Grad, Wind aus Nordost - eigentlich optimale Bedingungen. Doch locker und unbeschwert wirkt der Unions-Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident an diesem Abend nicht. Er hat die Stirn in tiefe Falten gelegt, stützt sich schwer auf der Sessellehne ab, muss zwischendrin husten. Dieser Wahlkampf verlangt denjenigen, die Angela Merkel im Kanzleramt beerben wollen, viel ab.

Laschets Konkurrentin, Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, bekommt das derzeit knallhart zu spüren - die Kritik wegen ihres neuen Buches reißt nicht ab. Aber auch der CDU-Chef hat fordernde Wochen und Monate hinter sich. Der Kampf gegen den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsident Markus Söder um die Kanzlerkandidatur seien „anspruchsvolle zehn Tage“ gewesen, räumt Laschet ein. „Es wäre anders schöner gewesen.“ Knappe drei Monate liegt dieses Duell zurück. Der Aachener hat es für entschieden und einmal mehr den Eindruck bestätigt, von vielen unterschätzt zu werden. Viele hätten sich bei ihm „verkalkuliert“ in den zurückliegenden Jahren, sagt er.

Für den Wahlkämpfer Laschet hat die Arbeit gerade erst angefangen. „Die eigentliche Auseinandersetzung geht ja darum, welche Richtung nimmt das Land“, sagt der Kanzlerkandidat. Hinter ihm in der Sonne liegt das prächtige Reichstagsgebäude, eine Deutschlandfahne weht im Wind. Es wird eine historische Bundestagswahl, erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik tritt keine amtierende Kanzlerin, kein amtierender Kanzler zur Wiederwahl an. Die 16 Merkel-Jahre seien von „vier großen Weltkrisen“ geprägt gewesen, resümiert Laschet - die Finanzkrise, die Euroschuldenkrise, die Flüchtlingskrise, jetzt die Pandemie. Da er erwarte er schon einen „engagierten Wahlkampf“. An diesem Abend scheint durch, dass man bereit sein muss, dafür persönliche Härten im Kauf zu nehmen. Das hinterlässt Spuren.

Auch die Themen dieses Abends sind keine leichte Kost. So geht es etwa um den Umstieg zu einer klimaneutralen Landwirtschaft. Per Video zugeschaltet ist ein konventioneller Landwirt aus Sachsen-Anhalt, der der CDU zu viel Verzagtheit beim klimafreundlichen Umsteuern in den zurückliegenden Jahren vorhält. Laschet versucht es mit Diplomatie. Man dürfe die Bio-Landwirtschaft nicht gegen die konventionelle Landwirtschaft ausspiele, sagt er. „Perspektivisch werden Maßnahmen, die die Landwirte erbringen, auch finanziell entschädigt.“ Damit bleibt der CDU-Kanzlerkandidat unverfänglich und denkbar vage.

Dass die Union in ihrem Wahlprogramm beim Klimaschutz insgesamt zu vage bleibe und konkrete Schritte hin zur Klimaneutralität bis 2045 vermissen lasse, will Laschet nicht auf sich sitzen lassen. Das Bekenntnis zur Klimaneutralität bis 2045 sei eine „sehr konkrete Aussage“. Auch der bereits beschlossene Kohleausstieg reduziere „Jahr für Jahr CO2“, sagt er. Beim CO2-Preis lässt die CDU konkrete Zeitachsen und Preishöhen in ihrem Wahlprogramm tatsächlich offen - und auch im Sommerinterview will Laschet sich nicht festlegen. Der Entwicklung der CO2-Preise will er komplett dem Markt überlassen.

Konkreter wird es bei den Heizkosten. Diese hatten zuletzt zum Zerwürfnis zwischen Union und SPD im Bundestag geführt. Denn die Union hatte einen ausgehandelten Kompromiss, der eine 50-50-Aufteilung der CO2-Mehrkosten zwischen Mietern und Vermietern vorgesehen hatte, platzen lassen. Nun müssen die Mieter die Mehrkosten alleine schultern. „Die jetzige Lösung, dass der Vermieter quasi gar nichts leistet, wird keinen Bestand haben“, kündigte Laschet an. Die Union ist damit in Bringschuld.

Es geht an diesem Abend aber nicht nur um Inhalte, sondern auch um das Personal. Und hier hat die CDU einige Fragen zu klären. Denn Laschet hat eine paritätische Besetzung im künftigen Kabinett versprochen. Doch da sind Jens Spahn, Ralph Brinkhaus, Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Carsten Linnemann - allesamt katholische Männern aus NRW. Was machen Sie mit denen?, will Tina Hassel wissen. „Die werden alle eine Funktion finden, aber das Kabinett wird paritätisch“, sagt der Kanzlerkandidat. Das Kabinett werde alle Bundesländer sowie Ost und West widerspiegeln. „Insofern werden die nicht alle Minister.“