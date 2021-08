Angst in der Union vor dem Absturz : Kein Team, frustrierte Basis, Söder: Diese Probleme machen Laschet zu schaffen

Die aktuell schlechten Umfragewerte für die Union lasten auf Armin Laschet. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Analyse Berlin Erstmals seit 15 Jahren überholte die SPD die Union in einer Sonntagsfrage. Vier Wochen vor der Wahl steht Kanzlerkandidat Armin Laschet enorm unter Druck. Wir sagen, welche fünf Probleme ihm den Schlaf rauben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tim Braune und Kerstin Münstermann

Problem Söder CSU-Chef Markus Söder untergräbt seit dem dramatischen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur unentwegt Laschets Autorität. Allen Beteuerungen zum Trotz hält sich Söder zu keiner Zeit an die Abmachung, sich hinter Laschet einzureihen. Die schlechten Umfragewerte sieht der bayerische Ministerpräsident als Bestätigung, dass er die bessere Wahl gewesen wäre. In der „Passauer Neuen Presse“ baut er jetzt bereits für eine drohende Wahlschlappe vor. „Die Verantwortung für die Umfragen liegt nicht in Bayern“, erklärt Söder und setzt eine weitere Spitze. Er würde sich „ehrlich wünschen“, dass in der CDU mehr für Laschet werben würden. Auf Wolfgang Schäuble trifft das nicht zu. Nach längerem Schweigen meldete sich der Bundestagspräsident im Gespräch mit unserer Redaktion zu Wort und stärkte Laschet den Rücken. Söders auf Laschet gemünzte Äußerung, im „Schlafwagen“ komme man nicht ins Kanzleramt, wies Schäuble so zurück: „Die Deutsche Bahn hat doch ihre Schlafwagen schon lange ausgemustert. Im Ernst: Es braucht keinen Wumms, sondern Solidität und klare Kante in der Sache.“ Lässt sich Söder einfangen? Eher unwahrscheinlich.

Problem Team Laschet wird seit Wochen bekniet, ein Wahlkampfteam zu präsentieren. Frauen, Ost, West, Migrationsgeschichte. Der Aachener zögert. Mit Schattenkabinetten haben Parteien oft Probleme gehabt. Ministerkandidaten wurden medial zerpflückt oder machten nach der Wahl Spirenzien. Bislang steht nur Friedrich Merz als Wirtschaftsminister in spe auf dem Zettel. Der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans erhöht den Druck: „Wir müssen endlich zeigen, wofür die Union steht und mit wem wir neben dem Kanzlerkandidaten die Zukunft des Landes prägen wollen. Ich bin ein Fan davon, noch vor der Wahl zu sagen, wer in einem Team drin ist und wer für welche Themen steht. So können wir das Ding drehen und bei der Bundestagswahl stärkste Partei werden“, sagte Hans unserer Redaktion. Es gebe profilierte Ministerköpfe oder Fraktionsmitglieder in Berlin. In der CDU werden Gesundheitsminister Jens Spahn, Fraktionschef Ralph Brinkhaus, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), Wirtschaftsexperte Carsten Linnemann, Fraktionsvize Andreas Jung, Parteivize Silvia Breher, Digitalexpertin Nadine Schön oder NRW-Staatssekretärin Serap Güler genannt.

Problem Profil Wofür steht Laschet? Sein Flutlacher kratzt an seinem Kümmerer-Image. In einer Kanzlerwahl würde er gegen Olaf Scholz deutlich den Kürzeren ziehen. In der Flüchtlingspolitik ist er Merkelianer. Als Brückenbauer will Laschet das Erbe der Kanzlerin pflegen, eine Spaltung der Gesellschaft verhindern. Was ist mit Klima, Digitalisierung, Arbeit von morgen? Laschet spricht oft und gerne von einem „Modernisierungsjahrzehnt“. Kürzlich kündigte er ein „Planungsbeschleunigungs-Paket“ für die Wirtschaft an, was so attraktiv klingt wie frühere Bürokratieentlastungsgesetze. In der Union wird erwartet, dass er die Themen Steuern, Innere Sicherheit stärker zuspitzt. Angekündigt, aber noch nicht vorgestellt hat er ein 100-Tage-Programm, was er als Kanzler sofort umsetzen würde.

Problem Mobilisierung In der Sache ist Söders Analyse nicht ganz falsch. Die CDU tut sich schwer mit ihrem Kandidaten, Wahlkämpfer sind gefrustet. Aus norddeutschen Landesverbänden heißt es, es laufe zäh. „Wenn man immer wieder hört, dass es die richtige Partei, aber der falsche Kandidat ist, dann ist das frustrierend für die, die an den Ständen stehen“, sagt ein hochrangiger CDU-Landespolitiker. Für Laschet extrem bitter sind Umfragen, dass bis zu 70 Prozent der Unionswähler lieber Söder als Kandidaten hätten.