Ursula von der Leyen tritt an Die Kandidatin

Doch sie braucht auch die anderen. Nur neun Stimmen betrug ihre Mehrheit 2019. Fünf Jahre später dürfte dies noch knapper sein. Es gibt bei ihrer Wahl zur EVP-Spitzenkandidatin zwar keine Konkurrenz, aber der Weg in eine zweite Amtszeit kann an vielen Stellen in eine Sackgasse führen. Vielleicht hat sie auch deshalb so lange gezögert, ihre Ambitionen offiziell zu machen und sich von der Präsidentin zur Kandidatin zu degradieren. Montag soll es in Berlin bei der Tagung der CDU-Spitze so weit sein. Schon in den letzten Tagen war sie in Europa mit viel Power unterwegs, wirkte beinahe alterslos. Es ist ihr ganz spezielles Projekt „Rente mit 71“.