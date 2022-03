Corona-Pandemie : Verband fordert für Schulen „mehr Prävention statt Reaktion“

Dortmund Ist die Schulpolitik auf weitere Corona-Wellen gut vorbereitet? Die Lehrergewerkschaft VBE ist da zumindest skeptisch und fordert mehr Planung.

Um die Herausforderungen besser bewältigen zu können, brauche es mehr Planbarkeit und ein Bündel an Maßnahmen, betonte der Verband Bildung und Erziehung im Bund und in den Ländern am Donnerstag.