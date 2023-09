Geschichte „Verdanken ihnen viel“ - Feier zu Anfängen des Grundgesetzes

75 Jahre nach dem ersten Zusammentreffen der „Väter und Mütter“ des Grundgesetzes hat der frühere Bundespräsident Joachim Gauck von allen Bürgern Engagement gefordert und für eine wehrhafte Demokratie geworben. „Es liegt an uns“, betonte er bei einem Festakt am Freitag in Bonn immer wieder. Demokratie brauche „den Bürger, der den Staat nicht nur als Fürsorgeinstitution begreift, der ihn gegen möglichst alle Risiken im Leben absichert, sondern der sich selbst zum Mitgestalter des Gemeinwesens erklärt.“