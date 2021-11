Tarife : Verdi weitet Warnstreiks an Unikliniken aus

Mitten in der sich zuspitzenden Corona-Lage will Verdi die Warnstreiks an Universitätskliniken deutlich ausweiten. Foto: Uwe Anspach/dpa

Berlin In Deutschlands Krankenhäusern spitzt sich die Corona-Lage zu - und nun sollen die Unikliniken auch noch bestreikt werden. Das Argument von Verdi: Anders sorgten die Arbeitgeber nicht für Verbesserungen.

Mitten in der sich zuspitzenden Corona-Lage will Verdi die Warnstreiks an Universitätskliniken deutlich ausweiten. Mit den Ausständen will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst der Länder erhöhen.